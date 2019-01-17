Цулыгин: у «Салавата» за 14 дней восьмая игра, ребята молодцы

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Барысом» (0:1 ОТ).



«В первую очередь — с победой команду «Барыс». Боевая, упорная игра, никто не хотел уступать, играли «от ножа». Было много единоборств, борьбы. У нас за 14 дней восьмая игра плюс перелёты. Поэтому, я считаю, что ребята — молодцы, бились. Где-то не хватило в завершении, во втором периоде у нас были моменты. К сожалению, не смогли забить. В овертайме, опять же, молодцы, выстояли втроём. Потом уже соперник воспользовался тем, что мы долго играли в своей зоне, перехватил инициативу и дожал нас. По игре претензий к ребятам нет, что смогли, они отдали. К сожалению, не смогли забить», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Барыс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме