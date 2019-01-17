«Авангард» — «Сочи»: хозяевам не засчитали две шайбы за период

Во втором периоде матча «Авангарда» и хоккейного клуба «Сочи» команде хозяев не засчитали сразу две шайбы. Оба раза судьи отменяли голы после тренерских запросов от Сергея Зубова. «Авангарду» не засчитывают два гола за матч во второй раз в сезоне.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих сочетаниях:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.



«Сочи»



Барулин (Кочетков);

Йокипакка — Александров, О`Делл — Росен — Бочаров;

Воробьёв — Будкин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;

Пайгин — Д. Александров, Архипов — Калетник — Шмелёв;

Рыков, Алтыбармакян — Томилин — Акмальдинов, Жилин.