Ландер и Малыхин залечили травмы и тренируются с «Ак Барсом»

«Ак Барс» вернулся в Казань после тренировочного сбора в Объединённых Арабских Эмиратах – сразу из аэропорта команда приехала на базу, где провела тренировку на льду информирует официальный сайт команды.



Участие в занятии приняли 25 хоккеистов. Вместе с командой работали Антон Ландер и Фёдор Малыхин, которые восстановились после травм.



«Барсы» тренировались в следующих сочетаниях:



Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;



«Зелёные»: Андрей Педан – Пол Постма, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведо;

«Красные»: Рафаэль Батыршин – Роман Абросимов, Данис Зарипов – Вячеслав Основин – Станислав Галиев;

«Оранжевые»: Андрей Марков – Альберт Яруллин, Артём Лукоянов – Андрей Попов – Михаил Глухов;

«Желтые»: Роман Манухов – Никита Лямкин, Владимир Ткачёв – Александр Свитов – Роб Клинкхаммер;

«Белые»: Фёдор Малыхин, Артём Михеев.