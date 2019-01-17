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Ландер и Малыхин залечили травмы и тренируются с «Ак Барсом»

Ландер и Малыхин залечили травмы и тренируются с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» вернулся в Казань после тренировочного сбора в Объединённых Арабских Эмиратах – сразу из аэропорта команда приехала на базу, где провела тренировку на льду информирует официальный сайт команды.

Участие в занятии приняли 25 хоккеистов. Вместе с командой работали Антон Ландер и Фёдор Малыхин, которые восстановились после травм.

«Барсы» тренировались в следующих сочетаниях:

Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;

«Зелёные»: Андрей Педан – Пол Постма, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведо;
«Красные»: Рафаэль Батыршин – Роман Абросимов, Данис Зарипов – Вячеслав Основин – Станислав Галиев;
«Оранжевые»: Андрей Марков – Альберт Яруллин, Артём Лукоянов – Андрей Попов – Михаил Глухов;
«Желтые»: Роман Манухов – Никита Лямкин, Владимир Ткачёв – Александр Свитов – Роб Клинкхаммер;
«Белые»: Фёдор Малыхин, Артём Михеев.

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