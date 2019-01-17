«Нефтехимик» пропустил два гола в концовке и уступил «Витязю»

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение в матче с хоккейным клубом «Витязь», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Валерия Белова одержали пять побед в шести последних играх.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте: точным броском сумел отметиться нападающий команды хозяев Рафаэль Бикмуллин. Следующего гола пришлось ждать до 57-й минуты, когда отличился Алексей Макеев, восстановив равновесие на табло. На последней минуте основного времени Михал Ржепик забил победный для «Витязя» гол.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19