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«Нефтехимик» пропустил два гола в концовке и уступил «Витязю»

«Нефтехимик» пропустил два гола в концовке и уступил «Витязю»
Хоккей / КХЛ

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» потерпел поражение в матче с хоккейным клубом «Витязь», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Валерия Белова одержали пять побед в шести последних играх.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте: точным броском сумел отметиться нападающий команды хозяев Рафаэль Бикмуллин. Следующего гола пришлось ждать до 57-й минуты, когда отличился Алексей Макеев, восстановив равновесие на табло. На последней минуте основного времени Михал Ржепик забил победный для «Витязя» гол.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1:2
0:0, 1:0, 0:2
Витязь
Московская область
1:0 – Бикмуллин (Подшендялов) – 31:55 (5x4), 1:1 – Макеев (Швец-Роговой) – 56:31 (5x4), 1:2 – Ржепик (Сёмин, Столяров) – 59:01 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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