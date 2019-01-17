Терещенко — о причинах отказа от НХЛ: если мягко сказать, то я осёл

Российский форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, почему не попробовал свои силы в Национальной хоккейной лиге.



«Почему не отправился за океан? Если мягко сказать, то я осёл. Была возможность, но не знаю, почему не уехал… Жалеть о том, чего не совершил, неправильно. Но надо было пробовать. С другой стороны, благодарен судьбе за то, чего достиг в хоккейной жизни. Благодарен замечательным тренерам — Зинэтуле Билялетдинову, Вячеславу Быкову, Сергею Михалёву, равно как и первому наставнику — Александру Николаевичу Филиппову.



Я знаю Овечкина с шестилетнего возраста? Пожалуй, да. Мой первый тренер — его крёстный, и Саша приходил на занятия к Александру Николаевичу. А уже потом, во взрослом возрасте, мы успели вместе поиграть за „Динамо“. Овечкин в детстве на льду был таким же, как сейчас: настырный, везде лез, бросал, бежал, бил. Это большой талант, но без труда его не развить», — цитирует Терещенко «Прессбол».

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