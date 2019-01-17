СКА четвёртый раз за сезон победил московское «Динамо»

В Санкт-Петербурге местный СКА взял верх над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Ильи Воробьёва четвёртый раз за сезон переиграли бело-голубую команду.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, гол в свой актив записал защитник «армейского» клуба Динар Хафизуллин. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дмитрий Кагарлицкий и Павел Дацюк. На 53-й минуте защитник Антон Белов броском от синей линии упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги