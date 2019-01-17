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СКА четвёртый раз за сезон победил московское «Динамо»

СКА четвёртый раз за сезон победил московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА взял верх над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Ильи Воробьёва четвёртый раз за сезон переиграли бело-голубую команду.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, гол в свой актив записал защитник «армейского» клуба Динар Хафизуллин. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дмитрий Кагарлицкий и Павел Дацюк. На 53-й минуте защитник Антон Белов броском от синей линии упрочил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Хафизуллин (Гусев) – 15:11 (5x5), 1:1 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 21:00 (5x4), 2:1 – Дацюк (Кручинин, Плотников) – 28:46 (5x5), 3:1 – Белов (Прохоркин, Гусев) – 52:21 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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