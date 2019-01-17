ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», у Юханссона «сухарь»

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга, игра завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Армейский» коллектив одержал четвёртую победу подряд.



Первая шайба в матче была заброшена уже на 104-й секунде — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Константин Окулов. Остаток первого периода и следующий игровой отрезок прошли без голов. На 47-й минуте Антон Слепышев забросил шайбу и упрочил преимущество команды Игоря Никитина. Точку в матче поставил ещё один гол Слепышева, на 57-й минуте.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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