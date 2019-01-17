Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», у Юханссона «сухарь»

ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», у Юханссона «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга, игра завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Армейский» коллектив одержал четвёртую победу подряд.

Первая шайба в матче была заброшена уже на 104-й секунде — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Константин Окулов. Остаток первого периода и следующий игровой отрезок прошли без голов. На 47-й минуте Антон Слепышев забросил шайбу и упрочил преимущество команды Игоря Никитина. Точку в матче поставил ещё один гол Слепышева, на 57-й минуте.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Окулов – 01:44 (5x5), 2:0 – Слепышев (Телегин, Робинсон) – 46:23 (5x5), 3:0 – Слепышев (Блажиевский, Телегин) – 56:59 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент