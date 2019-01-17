«Авангард» проиграл «Сочи» в Балашихе

Хоккейный клуб «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от ХК «Сочи», встреча завершилась со счётом 2:4.



Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться форвард черноморского клуба Мартин Бакош. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Станислав Бочаров и Тейлор Бек. Кроме того, судьи отменили две шайбы «ястребов» после видеопросмотров. В третьем периоде «Сочи» довёл матч до победы, шайбы в свой актив записали Шон Коллинз и Артём Томилин. В концовке «Авангард» отыграл одну шайбу усилиями Евгения Медведева.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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