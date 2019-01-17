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«Авангард» проиграл «Сочи» в Балашихе

«Авангард» проиграл «Сочи» в Балашихе
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от ХК «Сочи», встреча завершилась со счётом 2:4.

Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться форвард черноморского клуба Мартин Бакош. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Станислав Бочаров и Тейлор Бек. Кроме того, судьи отменили две шайбы «ястребов» после видеопросмотров. В третьем периоде «Сочи» довёл матч до победы, шайбы в свой актив записали Шон Коллинз и Артём Томилин. В концовке «Авангард» отыграл одну шайбу усилиями Евгения Медведева.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
2:4
0:1, 1:1, 1:2
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Бакош (Рыков, Барулин) – 17:48 (5x5), 0:2 – Бочаров (О'Делл) – 26:40 (5x4), 1:2 – Бек (Франсон, Шумаков) – 37:45 (5x5), 1:3 – Коллинз (Шмелёв, Бакош) – 49:45 (5x4), 1:4 – Томилин (Акмальдинов, Алтыбармакян) – 50:02 (5x5), 2:4 – Медведев (Бек) – 58:26 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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