ЦСКА не пропускает на протяжении четырёх матчей подряд

Московский ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее «Автомобилиста», обыграв клуб из Екатеринбурга со счётом 3:0. Ворота «армейцев» защищал Ларс Юханссон.



Подопечные Игоря Никитина не пропускают на протяжении четырёх матчей подряд, ранее взяв верх над «Трактором» (6:0), минским «Динамо» (3:0) и «Металлургом» (3:0).

ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», у Юханссона «сухарь»

Первая шайба в матче была заброшена уже на 104-й секунде — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Константин Окулов. Остаток первого периода и следующий игровой отрезок прошли без голов. На 47-й минуте Антон Слепышев забросил шайбу и упрочил преимущество команды Игоря Никитина. Точку в матче поставил ещё один гол Слепышева, на 57-й минуте.



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