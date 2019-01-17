КХЛ разъяснила ситуацию с незасчитанной шайбой в игре «Сибирь» — «Спартак»

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте разъяснила момент с незасчитанным голом в матче новосибирской «Сибири» и московского «Спартака» (4:3 ОТ). Напомним, на 44-й минуте арбитры не засчитали гол в ворота гостей после длительного видеопросмотра. В игровом моменте шайба попала в конёк игроку московской команды, который, возможно, был за линией ворот.

Главный арбитр КХЛ не хочет ничего объяснять. Так больше жить нельзя Алексей Анисимов признаёт ошибки судей только в играх СКА и ЦСКА.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«На 44-й минуте матча после видеопросмотра эпизода арбитры приняли решение не засчитывать шайбу в ворота «Спартака», так как шайба полностью не пересекла линию ворот», — указано в сообщении лиги.



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