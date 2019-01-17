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Крикунов: поставили молодого в четвёртое звено и пропустили от СКА дважды

Крикунов: поставили молодого в четвёртое звено и пропустили от СКА дважды
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (1:3).

«Сегодня мы были «не в голосе». И первое наше звено, хотя забили один гол, играли не очень хорошо. Не доволен ни результатом, ни игрой. С одной стороны, ребята старались, но, к сожалению, поставили молодого парня в четвёртом звене и пропустили два гола, что и определило результат. С одним голом невозможно выиграть у такой команды, как СКА.

Мы сегодня и физически не очень хорошо выглядели, поэтому не удалось зацепиться за результат.

Поступок Зайцева? Его перед этим ударили три раза. Он мне сказал: «Я даже не хотел, просто отмахнулся и так попал». Конечно, такому мы не учим. Драться — пожалуйста, а это не наш стиль.

Против первого звена всегда играют плотно, они сегодня были не в движении. Обычно они играют гораздо лучше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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