Крикунов: поставили молодого в четвёртое звено и пропустили от СКА дважды

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со СКА (1:3).



«Сегодня мы были «не в голосе». И первое наше звено, хотя забили один гол, играли не очень хорошо. Не доволен ни результатом, ни игрой. С одной стороны, ребята старались, но, к сожалению, поставили молодого парня в четвёртом звене и пропустили два гола, что и определило результат. С одним голом невозможно выиграть у такой команды, как СКА.



Мы сегодня и физически не очень хорошо выглядели, поэтому не удалось зацепиться за результат.



Поступок Зайцева? Его перед этим ударили три раза. Он мне сказал: «Я даже не хотел, просто отмахнулся и так попал». Конечно, такому мы не учим. Драться — пожалуйста, а это не наш стиль.



Против первого звена всегда играют плотно, они сегодня были не в движении. Обычно они играют гораздо лучше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10 Команда Владимира Крикунова снова обломала зубы об СКА.