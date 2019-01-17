Мартемьянов: в плей-офф до больших команд ещё нужно дойти

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3).



«Первый период играли по заданию. Выдержали серьёзный напор ЦСКА, к которому мы готовились. Второй период провалили, спасибо вратарю, что держал нас в игре. Огромные претензии по игре к атаке, очень мало бросков. Будем разбираться, что у кого случилось.



Я бы не сказал, что ошибка Торченюка стала роковой. Впереди была ещё вся игра. Как могли, успокоили Сашку, он переживал. Многим ребятам я благодарен за игру, за их самоотдачу.



Не беспокоит ли меня отсутствие голов в матчах с большими командами за месяц до плей-офф? Вы знаете, в плей-офф до больших команд ещё дойти надо. Бывают такие игры, что перекрыли наших снайперов. Это нормальное явление. Меня больше волнуют другие звенья, которые получают достаточно игрового времени, но при этом мало забивают. Они мало лезут на пятак, мало создают борьбы. Может, где-то психологически подустали, чемпионат напряжённый. Нормально всё будет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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