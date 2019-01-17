Гавриков: Кагарлицкий и Шипачёв могут из ничего сообразить гол

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1).



«Простых игр у нас сейчас не бывает, все матчи шайба в шайбу, до последнего. «Динамо» в конце давило, мы хорошо отоборонялись. После проигрыша в матче с «Нефтехимиком» готовились так же, настраивались. Все понимают, какое мастерство у Кагарлицкого и Шипачёва, они могут из ничего сообразить гол. И большинство у них опасное.



Четыре победы над «Динамо» из четырёх получились из-за хорошей, организованной игры, дисциплины. Сейчас уже не так важно, что выиграли четыре из четырёх, не так много игр осталось до плей-офф, так что готовимся.



Матч звёзд — интересный опыт, еду туда впервые. Даже не знаю, чего ожидать. Надеюсь, повеселимся сами и повеселим болельщиков. Интересные выходные будут.



Ничего не готовлю, у нас Никита Гусев всё готовит. Участие в конкурсах? Если только весёлые будут. Насколько хватит мастерства, не знаю», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10 Команда Владимира Крикунова снова обломала зубы об СКА.