Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Гавриков: Кагарлицкий и Шипачёв могут из ничего сообразить гол

Гавриков: Кагарлицкий и Шипачёв могут из ничего сообразить гол
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1).

«Простых игр у нас сейчас не бывает, все матчи шайба в шайбу, до последнего. «Динамо» в конце давило, мы хорошо отоборонялись. После проигрыша в матче с «Нефтехимиком» готовились так же, настраивались. Все понимают, какое мастерство у Кагарлицкого и Шипачёва, они могут из ничего сообразить гол. И большинство у них опасное.

Четыре победы над «Динамо» из четырёх получились из-за хорошей, организованной игры, дисциплины. Сейчас уже не так важно, что выиграли четыре из четырёх, не так много игр осталось до плей-офф, так что готовимся.

Матч звёзд — интересный опыт, еду туда впервые. Даже не знаю, чего ожидать. Надеюсь, повеселимся сами и повеселим болельщиков. Интересные выходные будут.

Ничего не готовлю, у нас Никита Гусев всё готовит. Участие в конкурсах? Если только весёлые будут. Насколько хватит мастерства, не знаю», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10
Команда Владимира Крикунова снова обломала зубы об СКА.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент