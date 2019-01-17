Рижское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Металлургу»

Рижское «Динамо» на домашней площадке уступило магнитогорскому «Металлургу», игра завершилась со счётом 0:2. Для подопечных Гиртса Анкипанса, сражающихся за участие в плей-офф, поражение стало пятым подряд.



Первые два периода прошли без заброшенных шайб, соперники на двоих сделали 29 бросков в створ за 40 минут игры. Счёт был открыт на 43-й минуте, точным броском отметился нападающий магнитогорской команды Михал Булирж. На последней минуте третьего периода точку во встрече поставил гол Евгения Тимкина. Сухой матч на счету голкипера «Металлурга» Артёма Загидулина.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19