Хиетанен: не сказал бы, что тренировочные методы Крикунова так страшны

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен подвёл итоги встречи со СКА (1:3).



«Даже не думал о том, что мы проиграли все матчи СКА, ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву» в этом сезоне. Осталось ещё много матчей, нам надо хорошо играть, чтобы получить хороший посев в плей-офф. После окончания «регулярки» будем думать о плей-офф.



Ещё не знаю, какое у команды расписание в паузу на Матч звёзд. Но следующий матч у нас уже 21 января, пауза будет короткой. Не сказал бы, что тренировочные методы Крикунова так страшны, как о них говорят. Во время пауз мы усиленно тренируемся, но ничего особенного.



Финны выиграли последний МЧМ и ЮЧМ? В последние годы у нас хорошо работают с молодёжью, и сейчас это начало давать результат», — передаёт слова Хиетанена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10 Команда Владимира Крикунова снова обломала зубы об СКА.