Хартли — о незасчитанном голе «Авангарда»: спросите судей, у меня ответа нет

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с хоккейным клубом «Сочи» (2:4).



«Я поздравляю команду «Сочи» с важной для них победой. Мы провели первый период не очень хорошо. Потом был второй — забавный во всех смыслах. В третьем мы, конечно, старались и приложили много усилий, но этого было уже недостаточно. «Сочи» катались лучше. Не знаю, с чем это связно. Возможно, мы устали, делали много ошибок в обороне. А если ты плохо играешь в обороне, то на хороший результат рассчитывать не приходится. Это первая игра из последних восьми, где мы не взяли ни одного очка. Мне жаль.



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В целом мы идём достаточно неплохо. Просто сегодня «Сочи» нас переиграл. Соперник действовал просто, ничего не усложнял. Мы в свою очередь очень много ошибались в обороне. Я давно не видел такой некачественной игры, иногда просто не удавалось закрывать игроков противника. Но я доволен тем, как ребята стараются, выкладываются. Они носят майку «Авангарда» с гордостью, просто сегодня «Сочи» был лучше нас», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.