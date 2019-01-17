Плотников: Кетова опускать лицом в торт не стали, чтобы не разозлился

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:1).



«Игра получилось сложной. «Динамо» — хороший соперник, у них поменялся тренер, команда добавила физически, поэтому пришлось с ними поработать в хорошем темпе. Но это нам пойдёт на пользу, такие игры подготавливают нас к плей-офф. В таких матчах нужно всегда возвращаться назад, идти в борьбу, выигрывать единоборства, а это как раз то, что нам нужно.



Ситуация возле ворот? Мне не очень удачно упали на ногу, но это был игровой момент. Это игра, в ней всё бывает, надо терпеть и играть дальше.



Поздравили ли Кетова с днём рождения? Лицом в торт опускать не стали, чтобы не разозлился. А так — хороший день, хорошая победа, и, думаю, он сегодня с хорошим настроением уходил из раздевалки», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Динамо» проигрывает всем принципиальным соперникам. Уже 0-10 Команда Владимира Крикунова снова обломала зубы об СКА.