С. Зубов: «Сочи» понимает всю серьёзность своего положения

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (4:2).



«Игра для нас сегодня сложилась удачно. Мы понимаем всю серьёзность нашего положения, когда нужно прилагать все усилия. Соперник мог нам забить больше, вратарь выручил во многих ситуациях. Но вся команда билась. Игроки уверенно бросались под шайбу головой и ногами, как придётся. Спасибо за их усилия», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» проиграл «Сочи» в Балашихе

Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться форвард черноморского клуба Мартин Бакош. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Станислав Бочаров и Тейлор Бек. Кроме того, судьи отменили две шайбы «ястребов» после видеопросмотров. В третьем периоде «Сочи» довёл матч до победы, шайбы в свой актив записали Шон Коллинз и Артём Томилин. В концовке «Авангард» отыграл одну шайбу усилиями Евгения Медведева.