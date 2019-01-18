«Чикаго» уступил «Рейнджерс», Анисимов отметился передачей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

На шестой минуте гости открыли счёт – отличился Брэндон Саад. Затем «синерубашечники» провели три результативные атаки, голы на счету Филипа Хитила, Матса Цуккарелло и Криса Крайдера. Алекс Дебринкэт одну шайбу отыграл, но Мика Зибанеджад вновь восстановил разрыв. За две секунды до истечения основного времени отличился форвард гостей Доминик Кагун.

На счету Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 13.42 на льду.

На счету Павла Бучневича один бросок за 10.12. У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.23 (2.45 – в меньшинстве). Александр Георгиев остался на скамейке запасных.