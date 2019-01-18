Хенрик Лундквист вышел на шестое место в истории НХЛ по победам среди вратарей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 445-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 839 матчей в лиге. Он вышел на шестое место в истории НХЛ по победам, повторив результат Терри Савчука, одержавшего 445 побед за 971 матч.

Первое место занимает Мартин Бродо (691), второй — Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей НХЛ рекорд принадлежит голкиперу «Флориды Пантерз» Роберто Луонго — 479 выигранных игр.

Легендарный швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 36-летнего вратаря 445 победы в 839 матчах с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,37. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.