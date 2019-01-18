«Анахайм» прервал серию из 12 матчей без побед, обыграв «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 3:0. «Утки» прервали серию из 12 поражений.

Голами отметились Адам Хенрик, Рикард Ракелль и Брайан Гиббонс. Джон Гибсон оформил шат-аут, отразив 37 бросков и став первой звездой матча. «Анахайм» повёл в три шайбы уже к восьмой минуте встречи.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1.

В составе канадского клуба дубль оформил Брендан Лемье, по голу на счету Брайана Литтла, Мейсона Аплтона и Брэндона Танева. У «хищников» отличился Виктор Арвидссон.

На счету Дмитрия Куликова силовой приём и два заблокированных броска за 18.54 на льду (2.43 – в меньшинстве).