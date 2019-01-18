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«Анахайм» прервал серию из 12 матчей без побед, обыграв «Миннесоту»

«Анахайм» прервал серию из 12 матчей без побед, обыграв «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» — 3:0. «Утки» прервали серию из 12 поражений.

Голами отметились Адам Хенрик, Рикард Ракелль и Брайан Гиббонс. Джон Гибсон оформил шат-аут, отразив 37 бросков и став первой звездой матча. «Анахайм» повёл в три шайбы уже к восьмой минуте встречи.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1.

В составе канадского клуба дубль оформил Брендан Лемье, по голу на счету Брайана Литтла, Мейсона Аплтона и Брэндона Танева. У «хищников» отличился Виктор Арвидссон.

На счету Дмитрия Куликова силовой приём и два заблокированных броска за 18.54 на льду (2.43 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:3
0:3, 0:0, 0:0
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Хенрик (Ритчи, Монтур) – 03:57 (5x5), 0:2 – Ракелль (Шор, Монтур) – 04:08 (5x5), 0:3 – Гиббонс (Велински) – 07:58 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:5
0:1, 1:2, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лемье – 10:09 (5x5), 0:2 – Аплтон (Морроу, Нику) – 23:36 (5x5), 1:2 – Арвидссон (Эллис, Форсберг) – 31:57 (5x5), 1:3 – Литтл (Лайне, Рослович) – 39:14 (5x5), 1:4 – Танев (Нику, Перро) – 41:54 (5x5), 1:5 – Лемье (Копп, Морроу) – 55:38 (5x5)
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