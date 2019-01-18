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Эффектный гол Лемье в ворота Ринне — в видеообзоре победы «Виннипега»

Эффектный гол Лемье в ворота Ринне — в видеообзоре победы «Виннипега»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде крупно победил «Нэшвилл Предаторз» — 5:1. Подопечные Пола Морриса одержали четвёртую победу подряд. В свою очередь команда Питера Лавиолетта уступила в третий раз за последние четыре встречи.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ-2018/19

В составе канадского клуба дубль оформил Брендан Лемье, по голу на счету Брайана Литтла, Мейсона Аплтона и Брэндона Танева. У «хищников» отличился Виктор Арвидссон.

Украшением матча стал красивый гол Лемье. Брендан эффектно переиграл финского вратаря «хищников» Пекку Ринне.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

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