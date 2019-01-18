Радулов: посадить меня на лавку было правильным решением Монтгомери

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (1:2) прокомментировал решение главного тренера «звёзд» Джона Монтгомери снять российского игрока со второй половины первого периода. Радулов не выходил на лёд в последние 10 минут стартовой трети. После одной из смен в первом периоде Александр огрызнулся на наставника команды.

«Почему я не играл? Меня посадили на лавку. Думаю, что это было правильное тренерское решение. Я играл недостаточно хорошо, пререкался с Монтгомери, и он снял меня с игры до конца первого периода. Это правильное решение, с этим ничего нельзя сделать. Это проблема всей моей карьеры, и я должен вынести урок из произошедшего. Мну нужно быть лучше и не совершать подобных ошибок впредь», — приводит слова Радулова клубный журналист Мэттью Дефранкс.

Счёт в середине стартового периода открыл защитник гостей Дрю Даути, реализовавший большинство. В начале второго игрового отрезка Карл Хагелин увеличил преимущество «королей». Хозяева смогли лишь отыграть одну шайбу, её автором стал Эса Линделль.