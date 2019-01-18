Малкин: тяжёлый сезон для меня, нет стабильности, а все проблемы — от головы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою игру в нынешнем регулярном чемпионате.



«Пробую новые коньки и клюшки, чтобы вырваться из кризиса. Но все проблемы не в экипировке, а в моей голове. Когда у тебя нет уверенности, то начинаешь всё менять — перчатки, клюшки, коньки. Я не в восторге от двух последних матчей, это не лучшие мои игры. Я немного расстроен, это тяжёло. Буду продолжать стараться, возможно, что-то буду делать попроще. В средней зоне потерь нет. В предыдущем матче я пытался обыграть один на один, но это не работает. Возможно, надо просто вбрасывать шайбу, действовать проще. Пара голов — и уверенность вернётся.



Это тяжёлый сезон для меня. Играю то хорошо, то плохо, как на качелях. Один матч хороший, второй — нет. До перерыва нужно сыграть больше хороших матчей. Сейчас у нас вернулся Патрик Хёрнквист, возможно, это мне поможет. Я вернусь», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне на счету Малкина 50 (14+36) очков в 46 матчах. В пяти последних встречах он набрал 7 (1+6) баллов.

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