Стэмкос: Кубок мира 2016 года не был турниром лучших. Это не Олимпиада

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал совместное решение НХЛ и Ассоциации игроков о том, что запланированный на сентябрь 2020 года Кубок мира не состоится.

«Нам просто не хватает времени. Из-за неопределённости с коллективным соглашением не хватает времени, чтобы разобраться, что именно происходит, и понять, как Кубок мира стал разменной картой для лиги. Дело в том, что в течение сезона у игроков недостаёт времени, чтобы всё это обсудить.

Я не считаю, что последний Кубок мира был турниром лучших. Это не так. Была команда молодых звёзд Северной Америки, была сборная Европы. Если честно, я не большой фанат всего этого. Это не Олимпиада. У меня не было возможности сыграть там, но я говорил с другими ребятами и понял, что это не то же самое. Конечно, когда есть возможность сыграть за свою страну, ты стремишься это сделать. Но с точки зрения игроков, Олимпиада – это событие, которого мы действительно ждали, и у нас его отняли. Поэтому я бы сказал, что игроки были этим очень расстроены», – цитирует Стэмкоса ESPN.