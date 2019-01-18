Мэттьюс: я очень расстроен, что Кубка мира не будет

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал совместное решение НХЛ и Ассоциации игроков о том, что запланированный на сентябрь 2020 года Кубок мира не состоится.

«Я очень расстроен. Играть на этом турнире было интересно, я выступал на Кубке мира ещё до того, как попал в НХЛ. В 2016 году мы с командой молодых звёзд хорошо проводили время, пытались показать мастерство и скорость. Жаль, что Кубка мира не будет», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

На Кубке мира в 2016 году Мэттьюс выступал за сборную молодых звёзд Северной Америки и набрал 3 (2+1) очка в трёх матчах. Команда под руководством Тодда Маклеллана не сумела преодолеть барьер группового этапа. В финале Кубка мира сборная Канады переиграла команду Европы.