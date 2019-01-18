Итоги опроса «Какой клуб нужно исключить из КХЛ по итогам сезона-2018/19?»

По итогам сезона-2018/19 из Континентальной хоккейной лиги может быть исключён один клуб. «Чемпионат» предлагал читателям ответить на вопрос: «Какой клуб нужно исключить из КХЛ по итогам сезона-2018/19?».

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ-2018/19

В опросе приняли участие 17 376 человек. Настало время подвести итоги голосования.

Первое место занял «Куньлунь Ред Стар» (31% проголосовавших). Следом расположился «Слован» (19%), тройку самых популярных ответов замкнул вариант: «Никого исключать не надо» (18%). Из российских клубов наибольшее количество голосов набрал «Адмирал» (5%).



Полные итоги голосования также можно посмотреть в PlayBuzz.

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.