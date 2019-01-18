Грант, Робинсон и Юханссон примут участие в Матче звёзд КХЛ 2019 года

Из-за травм в Матче звёзд КХЛ не смогут принять участие защитник Сами Лепистё («Йокерит», дивизион Боброва), голкипер Илья Сорокин и защитник Алексей Марченко (оба – ЦСКА, дивизион Тарасова). Их заменят одноклубники Алекс Грант, Ларс Юханссон и Мэт Робинсон соответственно, информирует официальный сайт КХЛ.

Для лучшего бомбардира-защитника «Йокерита» Гранта и лидера по основным вратарским статистическим показателям в сезоне Юханссона это будет первый Матч звёзд в карьере. Для Робинсона этот Звёздный уик-энд КХЛ будет третьим в карьере – в 2016 и 2017 годах он представлял московское «Динамо».

Неделя звёзд хоккея стартовала в Нижнекамске, где 12 и 13 января прошли Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.