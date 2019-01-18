Монтгомери — о наказании Радулова: сажать игрока такого калибра непросто

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал решение наказать форварда Александра Радулова за его поведение в первом периоде матча с «Лос-Анджелес Кингз» (1:2). Радулов не выходил на лёд в последние 10 минут стартовой трети. После одной из смен в первом периоде Александр огрызнулся на наставника команды.

«Каждое решение мы принимаем исходя из интересов «Далласа». На тот момент я считал, что так было лучше. Хотя когда у тебя не получается забивать, сажать игрока такого калибра непросто», – цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Счёт в середине стартового периода открыл защитник гостей Дрю Даути, реализовавший большинство. В начале второго игрового отрезка Карл Хагелин увеличил преимущество «королей». Хозяева смогли лишь отыграть одну шайбу, её автором стал Эса Линделль.