Лундквист: рекорд Бродо побить невозможно, он играл за очень стабильную команду

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал свой выход на шестое место в списке самых побеждающих вратарей лиги (445 побед). Первое место занимает Мартин Бродо (691).

«Я учился у вратарей в этом списке, смотрел, как они играют. У меня дома на стене их плакаты. О многих я не слышал, не видел, как они играли, но я понимаю, насколько они важны. Если есть свободная минута, стоит задуматься: «Как я сюда попал?» Тогда поймёшь, так тебе повезло – столько лет получать удовольствие. Но потом сразу на смену ей приходит другая мысль: «Ладно, хватит! Надо работать». А ещё нужно радоваться. Порой так зацикливаешься на задаче, что забываешь об этом. Поэтому стоит иногда сделать шаг в сторону, посмотреть вокруг и порадоваться за себя.



Думаю, что рекорд Бродо побить невозможно. Мартин был очень стабилен в течение многих лет, играя в очень стабильной команде. Очень многое должно сложиться удачно, чтобы повторить его результат. Мартин замечательно работал. Думаю, что сейчас многие будут выходить на отметку в 400 побед. В чемпионатах есть овертаймы, буллиты. Сейчас сложно сказать, какая была бы статистика у вратарей прошлых лет, играй они по нынешним правилам. К тому же игра развивается», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.