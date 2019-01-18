Гудачек: «Северсталь» — классическая русская команда, она должна быть в КХЛ

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек выразил надежду, что череповецкая «Северсталь» продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне.

«Я выступал за „Северсталь“ и считаю, что такая команда должна быть в числе участников КХЛ. Это классическая русская команда, у которой хорошая школа, богатый потенциал, а самое главное — в Череповце её любят.

В клубе произошло много перемен по сравнению с прошлым сезоном, когда я играл там. Поменялся тренерский штаб, произошли изменения в составе команды — осталось только пять-шесть игроков из того состава. Несмотря на все перемены, мне нравится, как играет этот клуб. Повторюсь, что такая команда, как «Северсталь», должна быть в КХЛ», — цитирует Гудачека ТАСС.