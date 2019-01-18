Гендиректор «Сочи» назвал срок погашения задолженности перед игроками

Задолженность перед игроками ХК «Сочи» будет погашена в феврале, заявил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

«Ситуация по выплатам задолженностей по зарплате находится в рабочем режиме. В данный момент задолженность погашена не полностью, однако в феврале вместе с январской зарплатой вопрос будет закрыт», — цитирует Воропаева ТАСС.

12 декабря 2018 года президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назвал «Сочи» в числе клубов, у которых имеются задолженности по заработной плате игрокам и сотрудникам. «Леопарды» занимают восьмое место в Западной конференции с 53 очками в активе после 51 матча.

«Адмирал», «Слован», ХК «Сочи» и «Сибирь» имеют долги по зарплатам

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.