Барков-ст.: сын следит за ВХЛ. Спрашивает: «Что? Опять проиграли?»

Главный тренер «КРС-ОЭРДЖИ» Александр Барков рассказал, как поддерживает связь с сыном, нападающим «Флориды Пантерз» Александром Барковым. Китайский клуб занимает 27-е место в лиге, одержав семь побед в 44 матчах.

«Расскажу вам историю. Был недавно новогодний перерыв. У нас 26 декабря была последняя игра перед праздниками, а 27-го числа я уже был в самолете Пекин — Детройт. 13-часовой перелет до Детройта и потом пересадка на рейс до Флориды. Успел сходить на два матча «Пантерз», посмотрел на игру сына. На следующий день улетел в Тюмень. Такая жизнь у нас. Саша в Америке играет, я в Пекине тренирую.

Его игра в НХЛ? Я сам по себе такой человек, который редко бывает чем-либо доволен. В принципе он играет достойно. У них хорошая тройка с Мальгиным и Юбердо. Там есть тренеры и ребята опытные, которые знают, что нужно делать. Хочу, чтобы они больше побеждали и команда в итоге попала в плей-офф. Играет неплохо, но может лучше. Я чаще просто даю советы. Он не спрашивает никогда.

Сын следит за Высшей лигой. Мы постоянно переписываемся. Я ему всегда сообщаю, как сыграли. А он спрашивает: «Что? Опять проиграли?» Или пишет: «Молодцы. С победой», — цитирует Баркова официальный сайт ВХЛ.