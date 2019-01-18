«Металлург» представил форму в честь 90-летия с момента основания Магнитогорска, информирует официальный сайт клуба. В этой форме «Металлург» проведёт январскую серию домашних матчей с «Барысом», «Трактором», «Автомобилистом» и СКА.

«В 2019 году город Магнитогорск отметит юбилей – 90 лет с момента основания! Хоккейный клуб не мог обойти вниманием столь важную дату и заранее, ещё в середине 2018 года, задумал один из подарков – особый дизайн формы.

Впервые в сфере создания спортивной экипировки одним из её элементов является «суконка», то есть суконный костюм сталевара. Пять зубцов означают пять чемпионств «Металлурга» в новейшей истории России. Особым акцентом в дизайне формы является знаковая буква «М» – белая полоса, проходящая по рукавам и сходящаяся на груди, – это дань уважения словам: Магнитогорск, ММК, металлургия», — сказано в заявлении пресс-службы.

Фото : Официальный сайт магнитогорского «Металлурга»

Фото : Официальный сайт магнитогорского «Металлурга»