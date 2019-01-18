Тарасенко — о возможном обмене: не читаю новости и не знаю, что происходит

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением об игре команды после смены главного тренера, а также прокомментировал информацию о своём возможном обмене.

«Конечно, смена тренера — это всегда тяжело, но сейчас, как я говорил, стараемся играть друг за друга, быть сплочённым коллективом. Мы были далеко от плей-офф, сейчас уже не так далеко. Поэтому настроение в принципе у всех хорошее. Надо стараться выигрывать и заново получать удовольствие от процесса.

Пишут, что я доступен для обмена? Я не читаю новости и не знаю, что происходит. Нет смысла думать об этом. Есть задача на сезон, надо выходить и играть. Если будем выполнять задачу, то я думаю, что никого не обменяют», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.