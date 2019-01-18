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Вратарь «Барыса» попал в список травмированных после критики со стороны Скабелки

Вратарь «Барыса» попал в список травмированных после критики со стороны Скабелки
Хоккей / КХЛ

Вратарь «Барыса» Доминик Граховина получил травму нижней части тела и пропустит несколько недель, информирует официальный сайт клуба. Игрок помещён в список травмированных на официальном сайте КХЛ.

В этом сезоне 24-летний вратарь одержал семь побед в 19 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,70 и проценте отражённых бросков 91.1.

Напомним, в матче со «Спартаком» (4:5) голкипер астанинского клуба допустил результативную ошибку, упав за воротами, и позволил сопернику забросить победную шайбу. Андрей Скабелка на пресс-конференции после игры подверг голкипера жёсткой критике.

Вчера, 17 января, «Барыс» вернул голкипера Кудрявцева из «Сарыарки». За карагандинский клуб в первенстве Высшей хоккейной лиги Кудрявцев сыграл 13 матчей.

«Барыс» — «Спартак»: Граховина упал за воротами и подарил гол сопернику
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