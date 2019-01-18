КХЛ опробует систему фиксации положения шайбы и игроков на Матче звёзд в Казани

19 и 20 января на Матче звёзд КХЛ впервые будут использовать специальную систему фиксации положения шайбы и игроков на площадке, информирует официальный сайт лиги.

«В реальном времени «умные» шайбы и майки с аналитикой обеспечат широкий спектр статистических данных нового уровня. В игровые шайбы и джерси игроков Матча звёзд КХЛ будут интегрированы специальные чипы. По периметру арены установят сенсорные датчики, которые с определённой частотой будут считывать показания с чипов.

В результате будут формироваться абсолютные новые данные – болельщики смогут увидеть получаемые данные на медиакубе и в телевизионной трансляции. В мобильном приложении и на сайте КХЛ будет представлена новая индивидуальная статистика игроков, в частности, можно будет узнать, какая команда преодолела наибольшее расстояние на льду, какой игрок был самым быстрым и чей бросок был самым мощным», — сказано на официальном сайте лиги.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» пресс-службы КХЛ.