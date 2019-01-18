Уилсон: Карлссон делает удивительные вещи, период адаптации был ожидаем

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон оценил выступление защитника Эрика Карлссона в нынешнем сезоне НХЛ.



«Период адаптации был ожидаем. Именно поэтому для меня было важно получить его в начале года, а не, например, в конце. Он видит игру и делает вещи, которые могут удивлять. Вы должны знать, что этот человек способен на необычные вещи. Он очень заботится о партнёрах. Ему не хотелось тянуть с привыканием, поэтому адаптироваться пришлось к тому, как мы поступаем в определённых ситуациях. Можно собрать вместе пятерых отличных игроков, но не получить отличного большинства, потому что у каждого есть своя роль. Ты должен понимать и подстраиваться под других.



Бёрнс и Карлссон много играют вместе в большинстве, а также в ключевые моменты в равных составах. А ещё они оба великолепно играют в меньшинстве. Не просто хорошо, а именно великолепно», – цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Карлссон — пятый защитник в истории НХЛ с голевыми передачами в 14 матчах подряд