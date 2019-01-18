Рирден — о травме Холтби: пока приходится довольствоваться только надеждами

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал о состоянии здоровья основного голкипера команды Брэйдена Холтби. Травма глаза у голкипера залечивается медленнее, чем ожидали врачи.

«Он справился с нагрузками сегодняшней тренировки. Мы продолжим следить за его состоянием. В нынешней ситуации до последней минуты не можем точно сказать, как сложатся обстоятельства.

Поедет ли он Матч звёзд НХЛ? Пока ещё рано говорить об этом, но такая возможность существует. Я надеюсь, что оставшаяся половина сегодняшнего дня пройдёт для него успешно, что у него не будет проблем со сном, что завтра он проведёт хорошую утреннюю раскатку. Тогда сможем обсудить с ним вопрос о завтрашнем матче. Я надеюсь на это, но пока нам приходится довольствоваться только этими надеждами, хотя всё может быстро измениться», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.