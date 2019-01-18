Холтби: непонятно, как глаз отреагирует на игровые нагрузки

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал о своём самочувствии. В игре с «Коламбус Блю Джекетс» вратаря случайно ударили клюшкой по шлему, решётка не спасла глаз от повреждения. Травма глаза у голкипера залечивается медленнее, чем ожидали врачи.

«Почему не сыграл в последнем матче? Восстановление шло не так быстро, как мы предполагали. Сложно принять решение, потому что непонятно, как глаз отреагирует на игровые нагрузки. Были определенные сомнения. Понятно, что речь пока не идёт о полном восстановлении, когда я чувствовал бы себя комфортно. Мы поступили так в интересах команды», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Если состояние голкипера не улучшится, из фарм-клуба могут вызвать российского вратаря Илью Самсонова.

