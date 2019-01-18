Куликов — о росте игрового времени: играю так, как привык читать хоккей

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о росте своего игрового времени в последних матчах.

«Что я могу сказать о себе? Делаю то, что в моих силах. Играю так, как привык читать хоккей. Стараюсь использовать все свои шансы. Исполняю задания тренера. А мою игру оцените вы сами, журналисты. Я люблю проводить много времени на льду, тогда ты больше вовлечён в ход матча. И мне нравится больше работать в защите. Любой хоккеист вам скажет, что чем больше игрового времени, тем лучше.

Вся наша команда понимает, как это важно — хорошо работать в меньшинстве. Но особо отмечу наших вратарей — Коннора Хеллебайка и Лорана Броссуа, которые играют важнейшую роль, когда мы хватаем удаление. Они делают важнейшие сейвы, давая нам шанс на победу. Ребята уверены в себе и не боятся совершить ошибку. Мы обсуждаем в раздевалке то, что должны не переваливаться с победы на поражение, а выдавать выигрышные серии. Надеюсь, мы не прервём эту серию до перерыва», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.