Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Куликов — о росте игрового времени: играю так, как привык читать хоккей

Куликов — о росте игрового времени: играю так, как привык читать хоккей
Хоккей / НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о росте своего игрового времени в последних матчах.

«Что я могу сказать о себе? Делаю то, что в моих силах. Играю так, как привык читать хоккей. Стараюсь использовать все свои шансы. Исполняю задания тренера. А мою игру оцените вы сами, журналисты. Я люблю проводить много времени на льду, тогда ты больше вовлечён в ход матча. И мне нравится больше работать в защите. Любой хоккеист вам скажет, что чем больше игрового времени, тем лучше.

Вся наша команда понимает, как это важно — хорошо работать в меньшинстве. Но особо отмечу наших вратарей — Коннора Хеллебайка и Лорана Броссуа, которые играют важнейшую роль, когда мы хватаем удаление. Они делают важнейшие сейвы, давая нам шанс на победу. Ребята уверены в себе и не боятся совершить ошибку. Мы обсуждаем в раздевалке то, что должны не переваливаться с победы на поражение, а выдавать выигрышные серии. Надеюсь, мы не прервём эту серию до перерыва», — цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.

Как живёт наш хоккеист в Америке. У него шведская жена и интересная карьера
Первое большое интервью с Дмитрием Куликовым. Вообще.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент