Захаров — о словах Савилова про МХЛ: только посмеяться можно, что все и делают

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал заявление главы Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова, что МХЛ не имеет квалифицированных команд для соперничества с молодёжной сборной Беларуси.

«Пусть глава федерации прочитает очень хорошее интервью финского игрока, где он рассказал, как у них там устроено. Там чётко написано, что всё в Финляндии решает тренерский совет. Её все сейчас обсуждают. Благодаря тренерскому совету финны трижды за последние шесть лет стали чемпионами мира среди молодёжи. Если дословно, то „русские сильнее, быстрее, их больше, но мы за счёт индивидуального мастерства пытаемся их обыграть, и нам это удаётся. У нас появились суперхоккеисты — Лайне, Ахо и другие“. А у нас кто решает? Бережков, ещё там кто-то…

Наумов Владимир Владимирович поднял хоккей из гроба. Он в гробу был, когда он пришёл! Просто поднял! А сегодня его укладывают в гроб, и Савилов последний гвоздь вобьёт, судя по тому, что происходит. Если человек заявляет, что хороших команд нет в МХЛ! Вы почитайте, что в России пишут про него! Он заявляет, что нет сильных команд в МХЛ. Ребята, вы что? Нет человека, который бы не посмеялся от его слов!

15 воспитанников МХЛ стали олимпийскими чемпионами. Лучший игрок Никита Кучеров из «Тампы», он также прошёл МХЛ. Вот и всё. А если наш председатель федерации говорит, что эта лига ноль, то, ребят, можно только посмеяться с него, что сейчас все и делают», — цитирует Захарова «Страница хоккея Беларуси».