Зарипов: очень нравятся такие мероприятия, как Матч звёзд КХЛ

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который будет проходить 19–20 января в Казани. Зарипов выразил удовлетворение в связи с тем, что он был включён в состав команды Востока.

«Я рад, что попал в последний вагон. Надеюсь, у нас получится подарить хороший, эмоциональный праздник любителям хоккея Татарстана. Мне очень нравятся такие мероприятия, это большой праздник хоккея в России, они необходимы. Ещё не объявили, в каких конкурсах будем принимать участие. Думаю, это произойдёт завтра в раздевалке. Там уже будем решать, к чему будем готовиться. Выступлю в любых в конкурсах.

Что говорил Подъяпольскому? Пока ничего не говорил, пускай насытится этой атмосферой, а завтра уже в раздевалке проведём беседу ветеранов с молодыми. Взлёт у Влада резкий, главное, чтобы не упал так же быстро, как это бывает с некоторыми ребятами. Но мы, как ветераны, будем его поддерживать и подсказывать, как правильно вести работу. А так, парень — молодец, неплохо выглядит в тренировочном процессе, а также на льду», — цитирует Зарипова Sport24.