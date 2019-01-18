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Капризов — об отказе Овечкина от участия в Матче звёзд НХЛ: не мне его судить

Капризов — об отказе Овечкина от участия в Матче звёзд НХЛ: не мне его судить
Хоккей / КХЛ

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал предстоящий Матч звёзд КХЛ, который пройдёт в Казани 19–20 января, и поделился своим мнением о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отказаться от участия в Матче звёзд НХЛ.

«Сейчас можно чуть перезагрузиться, эмоций поднабраться и снова войти. Отказ Овечкина играть в Матче звёзд НХЛ? Не мне его судить.

Ничего такого на Матч звёзд не приготовил, заранее не сказали, в каких конкурсах буду принимать участие. Буллиты? Не, никогда не бью буллиты», — цитирует Капризова Sport24.

Овечкин решил воспользоваться отведённой неделей на Звёздный уик-энд, чтобы залечить травмы и подготовиться к плей-офф. Овечкин пропустит либо последний матч «столичной» команды перед Матчем звёзд, либо первый после уик-энда, в Сан-Хосе.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона, и Матч всех звёзд был бы восьмым в карьере.

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