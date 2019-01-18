Холтби может вернуться в состав «Вашингтона» в ближайшем матче

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби может вернуться в состав столичного клуба в ближайшем матче, сообщает Sportsnet.ca.

19 января, в ночь с пятницы на субботу, «Вашингтон» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Холтби был вынужден пропустить два предыдущих матча «Вашингтона» из-за повреждения глаза.

По словам Холтби, глаз уже пришёл в норму. Тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден сообщил, что клуб не планирует вызывать резервного голкипера из АХЛ.

В игре с «Коламбус Блю Джекетс» вратаря случайно ударили клюшкой по шлему, решётка не спасла глаз от повреждения. Ранее сообщалось, что «Вашингтон» может вызвать российского вратаря Илью Самсонова из фарм-клуба.