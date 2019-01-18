Коварж: в Европе и России завидуют игрокам, получающим высокие зарплаты

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж считает, что в России завидуют хоккеистам из-за высоких зарплат.

«Когда опубликовали зарплаты нашего клуба, все забыли, что на Востоке есть ещё как минимум три топ-команды. То, что мы на первом месте, не значит, что мы главный фаворит. Команда очень много работает, только благодаря этому мы держимся на плаву. В плей-офф всё решает оборона. Смотря на составы «Авангарда» и «Ак Барса», мы понимаем, что будет непросто.

В России и в Европе люди воспринимают это (информацию о зарплатах. – Прим. «Чемпионата») негативно. В той же Америке, в Канаде все понимают, что для того чтобы играть в НХЛ и начать получать такие зарплаты, нужно выиграть конкуренцию у многих людей, работать на износ.

Игроков, достигших этого уровня, там уважают. В Европе – начинают завидовать, думая, что это всё достаётся слишком легко. Разница менталитета», — цитирует Коваржа «Спорт Экспресс».