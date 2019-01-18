Берглунд: чувствую себя дерьмово, сожалею, что подвёл «Баффало»

Шведский форвард Патрик Берглунд, выставленный «Баффало Сэйбрз» на безусловный драфт отказов, рассказал о своём состоянии. Берглунд был отстранён от команды после того, как не явился в расположение клуба.

«Чувствую себя дерьмово. Я сожалею, что подвёл команду и город. Решение о моём отстранении было абсолютно правильным.

Деньги не делают человека счастливым. Нужно стремиться идти к своей мечте, что я не сделал.

Ничего не знаю о своём будущем. Остаётся только ждать. Но в текущем сезоне я уже точно не сыграю», — приводит слова Берглунда Hockeyplus.se.

В нынешнем сезоне НХЛ Берглунд сыграл 23 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-5». 30-летний форвард перешёл в стан «клинков» в июле 2018 года, став участником громкого обмена с «Сент-Луис Блюз». Канадский форвард Райан О'Райлли отправился в «Сент-Луис», а в качестве компенсации «Сэйбрз» получили трёх форвардов — Владимира Соботку, Берглунда и Тэйджа Томпсона.