Ротенберг: отмена Кубка мира — печальная новость, но это решение НХЛ

Зампредседателя правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил сожаление в связи с тем, что НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2020 году.

«Решение об отмене Кубка мира — это печально. Чем больше таких турниров, тем лучше для развития хоккея. Это решение НХЛ, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы хотим, чтобы проводилось больше турниров с лучшими хоккеистами планеты. Мы сконцентрированы на своей стратегии развития: план на четыре года, подготовка к Олимпиаде в Китае.

Насколько для нас важно, чтобы на Олимпиаду приехали игроки НХЛ? Мы всегда действуем по факту, готовы к любому варианту. Если приедут, то отлично, если нет, то это тоже нас устраивает, потому что у нас есть своя программа. Мы боремся за победу в любых условиях.

То же самое касается потенциального локаута, мы действуем по ситуации. Всё будет зависеть от того, как долго будет длиться локаут. Если месяц, то одна история, если год, то другая. Сейчас загадывать вообще не стоит, когда уже будет информация о локауте, тогда и будем принимать решение. Нужно подождать и понять, что будет в итоге», — цитирует Ротенберга Sport24.