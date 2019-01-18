Нидеррайтер: генменеджер «Миннесоты» считает, что моего вклада в победы нет

Форвард Нино Нидеррайтер прокомментировал обмен из «Миннесоты Уайлд» в «Каролину». Нидеррайтер был обменян на форварда Виктора Раска.

«Миннесота» сменила генменеджера. Теперь он собирает команду. Он сделал некоторые изменения. Новый генменеджер понимает, какие изменения хотел бы видеть в команде. И он считает, что я уже не нужен клубу.

Всё дело в победах, здесь не заводят новых друзей. Видимо, новый генменеджер решил, что моего вклада в победы не было. Что ж, для меня это станет хорошим вызовом», — цитирует Нидеррайтера пресс-служба НХЛ.

26-летний Нидеррайтер в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 46 матчах, записав в актив 23 (9+14) балла при показателе полезности «–11» и 10 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 14 минут за игру, его зарплата — $ 5,25 млн за сезон.