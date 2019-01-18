Чернышенко — об организации Недели звёзд КХЛ: Татарстан превзошёл ожидания

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко высоко оценил организационную работу, которую проделали власти Республики Татарстан для проведения Недели звёзд хоккея.

«Татарстан превзошёл все наши ожидания уже на первой части Недели звёзд в Нижнекамске. Важно, что мы во всех городах видим полные трибуны, семьи с детьми, которые болеют за хоккей. Не знаю, как мы теперь будем достигать той планки, которую поднял Татарстан», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Неделя звёзд хоккея стартовала в Нижнекамске, где 12 и 13 января прошли Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Другие выставочные события пройдут в Казани (Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ) и Альметьевске.

На главное хоккейное шоу сезона в Республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 21 клуб КХЛ. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.